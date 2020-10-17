2020/10/17 | 17:46 - المصدر: عين العراق

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حزب الحل يدين حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد ويطالب الكاظمي بحماية التعددية والديمقراطية

عد حزب الحل عملية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد هذا اليوم عملية مدانة وتشكل تهديدا " للعملية الديمقراطية في العراق" القائمة على التعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي .

وأكد حزب الحل في بيانه ؛ أن تكرار ظاهرة حرق المقار والممتلكات العامة والخاصة ووسائل الإعلام وتكميم الأفواه دون أي إجراء أمني رادع ، يشكك في قدرة الأجهزة الامنية الحكومية على فرض القانون وبسط سيطرتها وحماية أمن المواطنين والتعددية الحزبية، ومنع أعمال الحرق والتخريب ومحاباة الفاعلين ، ويضع رئيس الحكومة السيد الكاظمي أمام مسؤولية الحفاظ على التعددية والديمقراطية .

وشدد بيان حزب الحل ؛ على ضرورة إعادة التفكير جديا في العمل السياسي المنتج في ظل بيئة سياسية مستقرة تهيئ لإنتخابات مبكرة نزيهة بعيدا عن تهديد السلاح والأنفلات الأمني ، داعين إلى ضرورة إشاعة ثقافة احترام حرية الرأي والرأي الآخر دون المساس بالرموز والمؤسسات والشخصيات الوطنية وبما يضمن الحفاظ على التعايش السلمي المجتمعي وتعضيد أواصر الشراكة والعمل السياسي المشترك وتعزيز مرتكزات بناء دولة المواطنة .

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