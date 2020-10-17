2020/10/17 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضريح عدي بن مسافر المتوفى عام 1162 كورونا يعطّل حج الإيزيديين: لا زوّار في لالش هذا العام الشيخان – سناء الخوري أكثر من مرّة، أدّى مراد مراسم الحج إلى معبد لالش، أقدس المزارات الدينية لدى الإيزيديين.“كنتُ أتبع الخطوات التي تعلّمتها من والدتي، فأستحمّ، وأرتدي الملابس النظيفة احتراماً لقدسية المزار”، يخبرنا عبر “تويتر”.هذا العام، لن […]

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