2020/10/17 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة ديالى تنال براءة إختراع في زيادة أفراخ فروج اللحم الزراعة: تصدير 60 ألف طن من التمور إلى مختلف دول العالم بغداد – الزمان ديالى ــ سلام الشمري أعلنت وزارة الزراعة عن تصدير قرابة 60 الف طن من التمور الى مختلف دول العالم ومنها تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات فضلا عن وجبات أخرى تصدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: تصدير 60 ألف طن من التمور إلى مختلف دول العالم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: تصدير 60 ألف طن من التمور إلى مختلف دول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).