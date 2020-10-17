2020/10/17 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحصائية: 16.861 قضية عنف مسجلة خلال عام واحد كورونا ضاعف العنف الأسري وسط تزايد حالات القتل داخل العائلة بابل – مروان الفتلاوي لم تستطع النجاة من الموت المحتم على الرغم من إسعافها.فقد أكلت الحروق نسبة واسعة من جسدها، لكنها عاشت بما يكفي للإدلاء بقصة موتها.تقول بشرى التي وافتها المنية نهاية العام الماضي إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ضاعف العنف الأسري وسط تزايد حالات القتل داخل العائلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا ضاعف العنف الأسري وسط تزايد حالات القتل داخل العائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).