تعقيبا على حرق مقر الديمقراطي الكردستاني.. حزب الحل يطالب الكاظمي بحماية التعددية والديمقراطية

2020/10/17 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر حزب الحل، اليوم السبت، عملية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، بانه عملية مدانة وتشكل تهديدا للعملية الديمقراطية في العراق القائمة على التعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي .





وقال الحزب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “تكرار ظاهرة حرق المقار والممتلكات العامة والخاصة ووسائل الإعلام وتكميم الأفواه، دون أي إجراء أمني رادع ، يشكك في قدرة الأجهزة الامنية الحكومية على فرض القانون وبسط سيطرتها وحماية أمن المواطنين والتعددية الحزبية، ومنع أعمال الحرق والتخريب ومحاباة الفاعلين، ويضع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أمام مسؤولية الحفاظ على التعددية والديمقراطية”.

واكد على “ضرورة إعادة التفكير جديا في العمل السياسي المنتج في ظل بيئة سياسية مستقرة تهيئ لإنتخابات مبكرة نزيهة بعيدا عن تهديد السلاح والأنفلات الأمني، مشددا على “ضرورة إشاعة ثقافة احترام حرية الرأي والرأي الآخر دون المساس بالرموز والمؤسسات والشخصيات الوطنية وبما يضمن الحفاظ على التعايش السلمي المجتمعي وتعضيد أواصر الشراكة والعمل السياسي المشترك وتعزيز مرتكزات بناء دولة المواطنة”.

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