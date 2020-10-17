علاوي: الوطن لايحتمل مزيدا من الصراعات خاصة

2020/10/17 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، ان الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة لن يخدم مصلحة البلاد، مشيرا الى ان الوطن لايحتمل مزيدا من الصراعات خاصة.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، “في ظرف حرجٍ احوج ما نكون فيه الى تغليب الحكمة والاعتدال وترسيخ مفاهيم العيش المشترك، فان شق الوحدة الوطنية والاعتداء على الاملاك العامة او الخاصة لن يخدم مصلحة البلاد، وهو من المحرمات”.

واضاف ان “الوطن لايتحمل مزيدا من الصراعات خاصة من قدم تضحيات ضد الدكتاتورية ومن حارب داعش”.

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