نائب يطمئن بشأن رؤية “الورقة البيضاء” من رواتب الموظفين ويتحدث عن خط أحمر - عاجل

2020/10/17 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت، أن البلاد دون إصلاحات عاجلة، ستذهب إلى انهيار حتمي، فيما أشار إلى أن رواتب الموظفين خط أحمر بتطبيق الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي أو عدمها.

وقال جمال كوجر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الورقة الإصلاحية لم تشر الى رواتب الموظفين في الدولة، بل اشارت الى المخصصات المالية"، مشيرا الى أن "هناك غياب للعدالة في المخصصات بين وزارة وأخرى، فمثلا مخصصات وزارة النفط تختلف عن مخصصات وزارة الكهرباء".

وأضاف كوجر، أن "الراتب حق مكتسب، وليس من حق الحكومة ان تخفضه، وهو خط احمر دستوريا وقانونيا وفي مجلس النواب أيضا، ولا يمكن اقتطاعه خلال خطوات الحكومة نحو تحقيق الإصلاحات المالية في الدولة".

وأكد أن مجلس النواب "داعم للحكومة لتحقيق الإصلاح، وبدون اصلاح البلد سيذهب الى انهيار اقتصادي حتمي"، مبينا ان "البرلمان طلب من وزارة المالية والحكومة تفسيرا للأرقام الكبيرة في قانون الاقتراض المقترح، لمعرفة ما ستفعله الحكومة للأشهر الثلاثة ما بعد المقبلة، وإذا ما كانت ستتقدم بطلب اقتراض جديد، فقدمت الحكومة الورقة البيضاء".

ووصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الخميس (15 تشرين الأول 2020)، الورقة البيضاء للإصلاح المالي التي قدمتها الحكومة الى البرلمان بـ "الحمراء"، فيما أكد أنها تحتاج الى 8 سنوات لتنفيذها.

وقال المشهداني في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الورقة التي قدمتها الحكومة الى البرلمان هي ورقة حمراء وليست بيضاء وتحتاج الى تضحيات كبيرة من الشعب العراقي من الطبقات الوسطى والفقيرة، لان الورقة الإصلاحية ستقوم بتخفيض سقف الرواتب ورفع سعر الصرف وسترتفع نسبة الفقر في العراق".

وأضاف، أن "الورقة فيها جوانب إيجابية كثيرة لكنها لا تصلح للازمة التي يشهدها العراق الان والتي ستستمر الى نهاية العام القادم مع انخفاض سعر النفط"، مبينا أنها "عبارة عن رسالة ماجستير وليست برنامج إصلاحي لحكومة وتحتاج الى 8 سنوات لتنفيذها".

وأشار الى أنه "في حال موافقة البرلمان على هذه الورقة البيضاء فمن المتوقع ان يقوم البرلمان الجديد بعد الانتخابات بإلغاء الورقة".

وكشف عضو مجلس النواب، والوزير السابق، محمد شياع السوداني، الاربعاء 14-10-2020، عن مقترحات بشأن الرواتب العليت والدنيا لتطبيق "الورقة البيضاء" للاصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقال محمد شياع السوداني، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "قدمنا مقترحات لتخفيض رواتب الفئات العليا وكبار المسؤولين وهذه من الممكن ان توفر 700 ترليون دينار شهرياً".

وأكد السوداني، وجود "اجماع نيابي على عدم السماح بالمساس بالرواتب الدنيا والمتوسطة".

وتابع، أن "تنفيذ بنود الورقة البيضاء يتطلب الارادة الحكومية والدعم النيابي والوعي المجتمعي المتقبل للإصلاحات كي تنتهي الازمة ويجب ان تكون هناك صراحة وشفافية بين مختلف الأطراف".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن "وجود الفساد المستشري بدوائر الدولة وبقاؤه دون مكافحة سيفشل اية خطة إصلاحية".

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