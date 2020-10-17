أبو ريشة: اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي تجاوز على هيبة ودستور الدولة

2020/10/17 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

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اعتبر وجهاء محافظة الانبار اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد تجاوز على هيبة ودستور الدولة.

وفي تغريدة على تويتر قال الشيخ احمد أبو ريشة إن قصف ضيوف العراق تجاوز على هيبة الدولة وإن حرق علم الإقليم تجاوز آخر على دستور الدولة واضاف أن حرق مقر لأي حزب تجاوز على جمهور الحزب على حد قوله.

#قصف ضيوف العراق تجاوز على هيبة الدوله#حرق علم الإقليم تجاوز على دستور الدوله#حرق مقراً لأي حزب ، تجاوز على جمهور الحزب #لايَصلُحُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهُموَ لا سَراةَ إِذا جُهّالُهُم سادواإِذا تَوَلّى سَراةُ القَومِ أَمرَهُمُنَما عَلى ذاك أَمرُ القَومِ فَاِزدادوا

— AHMED ABURISHA (@AhmedAburisha) October 17, 2020

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