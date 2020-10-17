2020/10/17 | 17:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليامز، اليوم السبت، عن إصابتها بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت ويليامز التي دخلت الحجر الصحي أمس الجمعة بعد ظهور أعراض الإصابة لديها، من على حسابها في منصة "تويتر"، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية، مرجحة أن الفايروس انتقل إليها من أحد ذويها، نظرا للإجراءات الوقائية الصارمة التي تتخذ خارج المنزل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بلوغ وتيرة تفشي فايروس كورونا مستوى غير مسبوق في عدد من الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة.

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة وزيرة اوروبية بكوفيد19) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة وزيرة اوروبية بكوفيد19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).