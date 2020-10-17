لاعب ليفربول السابق يعرض ميداليته من نهائي دوري أبطال أوروبا الأسطوري للبيع

2020/10/17 | 17:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قام مدافع ليفربول السابق ستيف فينان بوضع ميدالياته وقمصانه التي ارتداها مع النادي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 للبيع بالمزاد العلني بسبب مشاكل مالية وإفلاس شركته التجارية.

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