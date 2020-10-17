العراق يتوجه للانفتاح على القطاع الخاص لإنعاش الصناعة المحلية

2020/10/17 | 18:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن توجه للانفتاح على القطاع الخاص لإنعاش الصناعة المحلية.وقال مرتضى الصافي، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، إن لدى وزارة الصناعة خطة ورؤية جادة لإعادة تنظيم وتطوير الشركات …

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