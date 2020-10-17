حقيقة إصابة “نجوى كرم” بفيروس كورونا

2020/10/17 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداولت بعض المواقع الإخبارية ، خلال الساعات الماضية ، شائعة تفيد بإصابة الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، بفيروس كورونا المستجد، وانتشرت تلك الشائعة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.لتخرج الفنانة اللبنانية عن صمتها وترد بنفسها على تلك الشائعة ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: “لكل اللي مشغول باله عليا، […]

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