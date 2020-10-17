المالية النيابية تنتقد اطلاق الحكومة منصة التوظيف وهي عاجزة عن توفير الرواتب

2020/10/17 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

انتقدت الجنة المالية النيابية، اطلاق حكومة الكاظمي منصة التوظيف وسط عجزها عن تامين رواتب الموظفين، مبينة انها تأتي من سوء الادارة وللاستهلاك الاعلامي.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “الحكومة تناقض نفسها من زاوية تعجز عن تامين رواتب الموظفين وتطلب الاقتراض ومن زاوية اخرى تطلق منصة التوظيف”.

واضاف ان “اطلاق منصة التوظيف كلام للاستهلاك الاعلامي على غرار الوعود العديدة التي اطلقها الكاظمي ببرنامجه الحكومي”، مشيرا الى ان “حكومة الكاظمي امتازت بغياب التخطيط المالي”.

واعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، عن رفع مسودة قانون معالجة العجز المالي بالاقتراض المقدم من الحكومة الى رئاسة البرلمان، مبينة الحكومة تناقض نفيها بين قانون معالجة العجز وورقة الاصلاح البيضاء مما حولها الى حكومة متناقضات.انتهى25و

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