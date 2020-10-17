ترمب: فوز بايدن سيجعل أميركا فنزويلا كبيرة

2020/10/17 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حربه الكلامية ضد منافسه في السباق الانتخابي الرئاسي المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترمب جمعا من مؤيديه خلال أحد التجمعات ضمن حملته الانتخابية قائلا إن فوز بايدن سيجعل الولايات المتحدة مثل فنزويلا كبيرة، مضيفا أن منافسه يخدم مصالح الأغنياء واليسار الراديكالي والذين يريدون امتصاص دماء الأميركيين على حد تعبيره، وهو ما يدفع هؤلاء إلى دعمه وتوفير مبالغ كبيرة لحملته الانتخابية.

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