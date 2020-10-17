أسباب غير متوقعة للسعال المزمن

2020/10/17 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف على الهواء في قناة “روسيا 1” إن السعال المزمن لا يرتبط دائمًا بأمراض الجهاز التنفسي.

يمكن أن يكون أحد أسباب السعال المستمر هو الارتجاع، ونتيجة لذلك يتم ضخ حمض الهيدروكلوريك من المعدة إلى المريء.

وأوضح أن “هناك الكثير من مستقبلات السعال في المريء.



وعندما تتهيج، يبدأ الشخص في السعال”.

وأشار الأخصائي إلى أن السعال يمكن أن يترافق مع أمراض القلب.



على سبيل المثال، يؤثر تراكم السوائل في التامور على المستقبلات ويسبب انعكاسًا وقائيًا.

وفقًا لمياسنيكوف ، يجب أيضًا فحص آذان المرضى الذين يعانون من السعال المزمن والجيوب الأنفية الفكية، لأن الالتهاب المزمن أو التحسسي في هذه المناطق يمكن أن يسبب تشنج قصبي.

كإجراء وقائي، أوصى الطبيب بعدم إهمال الفحص الطبي السنوي، وأن تكون أقل توتراً، وأن تحافظ على مستوى رطوبة لا يقل عن 60 بالمائة في الغرفة.



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