هل تبحث عن أغنية نسيت كلماتها؟.. غوغل يجدها لك عبر دندنة لحنها

2020/10/17 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأتاحت غوغل الخدمة الجديدة على تطبيق غوغل في كل من نظامي iOS وأندرويد، بالإضافة إلى إتاحته على أجهزة "غوغل أسيستانت".

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