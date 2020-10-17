2020/10/17 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنتذكّر إنشاء ميناء أم قصر محسن حسين في كل يوم يكثر الحديث عن ميناء الفاو الذي وضع الحجر الأساس له عام 2010 دون أن ينجز المشروع لحد الآن بسبب ضعف الحكومات والفساد.اذكر يوم وضع الحجر الاساس لميناء ام قصر في 26 اذار1961 وما قاله رئيس الوزراء الزعيم عبد الكريم قاسم في تلك المناسبة.كنت […]

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