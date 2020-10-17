2020/10/17 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضييف وزيري النفط والتجارة في البرلمان لبحث الإصلاحات الحكومية السوداني يقترح حلاً للأزمة بعيداً عن السياقات التقليدية بغداد – قصي منذر اكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب المستقل محمد شياع السوداني ، ان البرلمان يرفض للمساس برواتب الموظفين , واقترحنا سلسلة من الحلول غير التقليدية للازمة الاقتصادية الراهنة.وقال السوداني في […]

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