2020/10/17 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجار: هيئة الإستثمار تمتلك خبرة في خدمة المشاريع الحيوية بغداد – الزمان أكدت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار أن كامل أمكانيات الهيئة من العلاقات الأقتصادية الدولية والخبرة الأستشارية في المجالات الفنية والمالية والأدارية هي في خدمة المشاريع الحيوية في العراق أينما وجدت .وناقشت خلال لقائها وزير النقل ناصر حسين الشبلي أبرز تلك […]

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