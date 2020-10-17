هل البورجوازية الوطنية ذات راهنية في زمن كورونا ملاحظات نظرية تمهيدية. - أحمد زوبدي

2020/10/17 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي هل البورجوازية الوطنية ذات راهنية في زمن كورونا ?ملاحظات نظرية تمهيدية.



عاد مفهوم البورجوازية الوطنية إلى الواجهة مع تفشي أزمة كورونافيروس.



وقد رأى فيها البعض على أنه يمكن لها أن تقف إلى جنب الدولة لتجاوز هذه المحنة, بل هناك من رأى في هذه الطبقة على أنه يمكن لها أن تفتح أوراش استثمار كبيرة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تضاهي أوراش الدولة.لا أحد ينكر , وقد أكد على ذلك كارل ماركس, أن ......





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