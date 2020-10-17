2020/10/17 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب نشرت جريدة "نيوزدويجلاند" اليسارية الألمانية حوارا مع عضو قيادة الحزب الشيوعي التشيكي، والنائب البرلمان جيري دوليجس تناول فيه أزمة اليسار التشيكي والتوجه لتجديد حزبه.



ولأهمية ماورد في الحوار نورد اهم الموضوعات الواردة فيه.ازمة اليسار والانتخابات الأخيرةان أزمة اليسار التشيكي لم تندلع الآن بسبب نتائج الانتخابات؛ إنها مستمرة منذ عدة سنوات.



ويتحمل مسؤوليتها الحزبان الشيوعي والديمقراطي الاجتما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة تراجع اليسار والخسارة الانتخابية / الشيوعي التشيكي على أبواب تغيير جذري - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة تراجع اليسار والخسارة الانتخابية / الشيوعي التشيكي على أبواب تغيير جذري - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).