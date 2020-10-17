الكاظمي والحلبوسي يؤكدان فتح تحقيق بشأن ’مجرزة صلاح الدين’

2020/10/17 | 18:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يجري اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول الجريمة البشعة في محافظة صلاح الدين

أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حول الجريمة البشعة والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين.

وقال سيادته إن ما حصل اليوم في "الفرحاتية" نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مضيفاً أن هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول.

وأكد الرئيسان خلال الاتصال على العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى.

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