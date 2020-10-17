الحلبوسي مخاطبا الكاظمي: ما حصل اليوم في “الفرحاتية” نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن

2020/10/17 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان ما حصل اليوم في (الفرحاتية) بمحافظة صلاح الدين نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أجرى، اليوم السبت، اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حول الجريمة البشعة والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين”.

واكد رئيس مجلس النواب، إن “ما حصل اليوم في (الفرحاتية) نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مبينا أن “هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود”.

واضاف، أن “الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول”

وأكد الرئيسان خلال الاتصال، على “العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى”.

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