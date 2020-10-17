تقرير رقابيّ: الحشرات والقوارض تعبث بأغذية النازحين في مخزن حكومي

2020/10/17 | 18:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن تقريرها بخصوص المعلومات الواردة من رئيس لجن...

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