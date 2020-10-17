الحلبوسي للكاظمي : ما حصل اليوم في “الفرحاتية” نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن

2020/10/17 | 18:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حول الجريمة البشعة والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين.

وقال سيادته إن ما حصل اليوم في “الفرحاتية” نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مضيفاً أن هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول.

وأكد الرئيسان خلال الاتصال على العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى.

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