المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث ملابسات حرق علم كوردستان

2020/10/17 | 18:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم السبت حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد والذي تلاه ملابسات رافقت الحادثة من حرق لعلم اقليم كوردستان.

وكان محتجون قد اقتحموا، في وقت سابق من اليوم، مبنى مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة الاتحادية بغداد احتجاجا على تصريحات للقيادي في الديمقراطي هوشيار زيباري بشأن الحشد الشعبي، وقام المحتجون بحرق علم اقليم كوردستان.

وقال المجلس الوزاري للأمن الوطني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان المجلس عقد جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأضاف: ان الاجتماع ناقش حادثة الإعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف باشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون.

واكد المجلس، خلال بيانه، ادانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون، داعيا في السياق ذاته القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية.

من جهة اخرى، بحث المجلس، حسب البيان، حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وقرر القائد العام للقوات المسلحة إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية، وأصدر توجيهات بارسال وفد امني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل، مؤكدا على ان ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء‌

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