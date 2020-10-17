اتصال هاتفي بين الحلبوسي والكاظمي حول ’’مجزرة بلد’’

2020/10/17 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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حمل الجهات الأمنية ذات العلاقة كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول، جاء ذلك تعليقاً حادثة بلد الاخيرة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، ان "الحلبوسي اجرى اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول الجريمة البشعة في محافظة صلاح الدين".

وتابع البيان ان "الاتصال اجري مع مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حول الجريمة البشعة والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين".

وقال الحلبوسي وفقا للبيان إن ما حصل اليوم في "الفرحاتية" نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مضيفاً أن "هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن "الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول".

وأكد الرئيسان خلال الاتصال على "العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى".

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