عاجل | القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يترأس جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد

2020/10/17 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المجلس ناقش حادثة الإعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين الذين خرقوا سلمية التظاهرات ولجأوا الى العنف باشعال النيران فيالمبنى

المجلس هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه

المجلس قرر ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون

المجلس أكد ادانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة

المجلس: الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون

المجلس يدعو القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية

المجلس يناقش حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين

المجلس: ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها

القائد العام للقوات المسلحة يقرر إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية

الكاظمي يصدر توجيهات بارسال وفد امني عالي المستوى الى قضاء بلد لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض

الكاظمي يوجه بالعمل على ملاحقة المجرمين وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل

الكاظمي والحلبوسي يبحثان هاتفيا جريمة بلد في محافظة صلاح الدين

رئيسا الوزراء والبرلمان يشددان على ضرورة إنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى

الحلبوسي: ما حصل في “الفرحاتية” نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء

الحلبوسي: الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين وحماية السلم الأهلي والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول

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