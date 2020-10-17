الصحة العراقية: تسجيل 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3329 حالة شفاء و56 وفاة

2020/10/17 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات العراق.

وأكدت الوزارة تسجيل ثلاثة الاف ومئتين وإحدى وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى أكثر من أربعمئة وثلاثة وعشرين ألف إصابة.

في المقابل سجلت الوزارة ثلاثة آلاف وثلاثمئة وتسع وعشرين حالة شفاء، ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى أكثر من ثلاثمئة وسبعة وخمسين ألف حالةكما سجلت الوزارة ستا وخمسين حالة وفاة ليبلغ المجموع الكلي للوفيات عشرة آلاف ومئة وثمان وتسعين حالة.

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