القانونية النيابية تعلن عن تغيب اعضاء في البرلمان منذ 2018

2020/10/17 | 18:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص…

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن تغيب اعضاء في مجلس النواب عن الجلسات منذ اليوم الاول لتأدية اليمين الدستوري قبل عامين، عازية الامر الى عدم تنظيم قانون بحضور النواب وتغيبهم.

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي لـ/المعلومة/ ان “حضور النائب للمجلس هو واجب شرعي وقانوني ليمثل من صوتوا له”.

واضاف ان “هناك نواب في البرلمان لم يحضرو الجلسات بعد جلسة تأدية اليمين الدستوري”، مشيرا الى ان “تغيب النائب الطويل من دون عذر قانوني يجب ان يحاسب عليه”.

واوضح العقابي “من بين المتغيبين محافظين ورؤساء كتل واخرين”، عازيا الامر الى “عدم وجود قانون ينظم تغيب النائب والاثار المترتبة عليه ليحد من الامر”.

وكان مجلس النواب عقد اولى جلساته من الدورة الرابعة في ايلول 2018 قبل عامين لتأدية اليمين الدستوري .انتهى25و

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