2020/10/17 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشفت صحيفة بولوتيكو الامريكية ان المتبرع الجمهوري والملياردير الصهيوني المتشدد شليدون ادلسون وزوجته مبلغ 70 مليون دولار في اللجنة المالية لمساعدة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وذكر تقرير للصحيفة ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” تبرعات الملياردير الصهيوني وزوجته لشركة ( بريسرف امريكا ) المسؤولة عن حملات الحزب الجمهوري قد تم تسليمها على شكل اقساط في شهري آب وايلول الماضيين وهي تمثل ما يقرب من 90 بالمائة من التبرعات التي تسلمتها المجموعة “.

واضاف أن ” عائلة الصيهوني المتشدد شيلدون اديلسون تبرعت لحد الان بمبلغ 176 مليون دولار لمرشحين ولجان جمهوريين لدورة انتخابات 2020 ، طبقا للبيانات، فقد سبق وان قدموا مبلغ 50 مليون دولار للجمهوريين من اجل الفوز باغلبية مجلس الشيوخ و 40 مليون دولار اضافية تم تركيزها لانتخابات مجلس النواب “.

وتابع أن ” مجموعة امريكان بريسيرف جمعت حوالي 83.76 مليون دولار منذ انشائها بين شهري آب وايلول ، كما ساهم المتشدد برنارد ماركوس المؤسس المشارك لمجموعة هوم ديبوت بمبلغ خمسة ملايين دولار ، وقطب التسقيف في ولاية وسكونسن دايان هندريكس بمبلغ مليون دولار”.

واشار الى أن ” المجموعة الصهيونية المتشددة قد أنفقت مبالغ طائلة نيابة عن ترامب في ولايات ساحات المعارك الرئيسية في الانتخابات بهدف تقديم المساعدة في اللحظة الأخيرة لترامب ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن”.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصهيوني شليدون ادلسون يضخ 70 مليون دولار في حملة ترامب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصهيوني شليدون ادلسون يضخ 70 مليون دولار في حملة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).