الكاظمي يُقيل قائد حفظ القانون لعدم التصدي لإحراق مقر حزب الديمقراطي الكردستاني

2020/10/17 | 18:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر عن ايعاز القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اقالة قائد حفظ القانون اللواء جواد الدراجي على خلفية عدم التصدي لإحراق مقر حزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد .

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