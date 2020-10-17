بافل طالباني: علم كوردستان نتاج لتضحيات ودماء الشهداء

2020/10/17 | 18:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا حول حادثة حرق علم كوردستان في العاصمة الاتحادية بغداد، مشيرا الى اننا نحتاج اكثر من اي وقت الى توحيد صف شعبنا لمواجهة التحديات.

وجاء في بيان طالباني: ان العلم المقدس لكوردستان، يمثل شموخ أمة وهو نتاج دماء الشهداء، وان اي مبرر او حجة غير مقبولة، يتيح الاعتداء على الارض والعلم الذي قدمنا التضحيات من اجلهما.

نحن نحب تأريخنا والذي يتمثل بالأخوة والتعايش السلمي وتقبل الآخر والذي يمثل الخزي لاعداء الارض وشعبنا.

ان الحماية المقدسة لشعبنا امانة كلفنا بحملها من قبل اباؤنا واجدادونا ومن قبل الاتحاد الوطني لفقيد الامة مام جلال وسنتمسك به ونحافظ عليه.

أكثر من اي وقت مضى نحن بحاجة الى توحيد صفوف شعبنا لمواجهة التحديات، والعمل مع المخلصين في بغداد واقليم كوردستان لحمياة وطننا من الهجمات.

الشموخ الأبدي لعلم كوردستان المقدس.

بافل طالباني

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة‌

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