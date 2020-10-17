الكاظمي يحيل مسؤولين أمنيين للتحقيق على خلفية

2020/10/17 | 18:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السبت إحالة مسؤولين أمنيين إلى التحقيق على خلفية "مجزرة" قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين والتي قضى فيها ثمانية شبان رميا بالرصاص واختفى أربعة آخرون.

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