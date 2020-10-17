2020/10/17 | 18:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعيا القوى السياسية توخي الحذر بالتصريحات.. الامن الوطني يفتح تحقيق بحادثة حرق مقر الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعيا القوى السياسية توخي الحذر بالتصريحات.. الامن الوطني يفتح تحقيق بحادثة حرق مقر الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).