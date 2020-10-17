الموقف الوبائي في الاردن : تسجيل 20 وفاة و1505إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/10/17 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -سُجلت في الأردن، السبت، 20 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و1505 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها 36053، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بين المصابين بكورونا إلى 330 وفاة.الموجز الإعلامي بشأن الفيروس أوضح أن جميع إصابات السبت محلية، وتوزعت […]

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