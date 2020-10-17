الحلبوسي يصدر امرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات الجريمة في صلاح الدين

2020/10/17 | 19:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الإجرامي الذي حدث فجر اليوم، وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب.

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