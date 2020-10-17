تحالف القوى محذرا: حرق مقر حزب الديمقراطي يبعث مخاوف من عودة العنف

2020/10/17 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق تحالف القوى العراقية إنذارا من عودة مظاهر العنف واعمال الحرق واعتبر احراق مقر الحزب الديمقراطي مؤشراً سلبياً يؤثر على السلم المجتمعي ويشوه مرتكزات العملية الديمقراطية القائمة على أساس حرية التعبير.

التحالف طالب في بيان الأجهزة الأمنية لمحاسبة الفاعلين وتحمل واجباتها في منع أعمال الحرق والتخريب، مشددا على أهمية اعتماد مبدأ تعزيز ثقافة الحوار وتفعيل اجراءات التقاضي القانونية بدلا من عمليات الحرق بهدف ضمان السلم الاهلي والتعايش المجتمعي والشراكة في دولة المؤسسات المحمية بقوة القانون.

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