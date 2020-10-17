الكشف عن التوزيع الجغرافي لنحو 700 إصابة في الكرخ.. و3 مناطق تحصد الإصابات الأعلى في القائمة

2020/10/17 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اصدرت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، التوزيع الجغرافي لعدد الاصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فيما تصدرت مناطق الدورة وحي الجهاد والكاظمية قائمة الاصابات بأكثر من 60 اصابة لكل منها.

وذكر مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، في منشور على صفحته في “فيس بوك”، ان “الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:

عدد الاصابات 699 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————23

ابو دشير ——————7

الاسكان ——————5

الاعلام ——————15

البياع ——————25

التاجي ——————5

التراث ——————2

الحارثية ——————1

الحرية ——————31

الخطيب ——————9

الــدورة -———-——77

الدولعي ——————7

الرحمانية ——————6

السيدية ——————22

الشالجية ——————7

الشرطة الخامسة———-6

الشرطة الرابعة ————5

الشعلة ——————34

الصالحية ——————2

الطوبجي ——————18

العامرية ——————19

العطـيـفيـة -—————21

العلاوي ———————5

الغزاليـة -—————29

القادسيـة —————-9

الكاظميـة —————63

المحمودية —————34

المـعالـف —————3

المكاسب —————-2

المنصور —————-18

الوشاش —-————-2

اليـرموك ——-———10

جــكوك —————-6

حي الجامعة ————-20

حي الجهاد -————62

حي الخضراء -————9

حي العامل -————-37

حي العدل ——-——- 19

حي الفرات —————-3

سبع البور —————2

ســويـب —————2

سجن احداث السلام — 3

شارع حيفا —————2

كرادة مريم ————-1

جانب الرصافة -———8

الشفاء: 705

الوفيات: 3

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