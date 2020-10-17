ساوثهامبتون يفرض التعادل على ‎تشيلسي بنتيجة 3-3

2020/10/17 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎المستقلة / – حرم ساوثهامبتون مضيفه تشيلسي من نقاط الفوز، بالتعادل معه في الوقت القاتل (3-3)، اليوم السبت، في مباراة احتضنها ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.أهداف البلوز جاءت عن طريق الثنائي الألماني تيمو فيرنر “هدفين” وكاي هافيرتز في الدقائق (15، 28 و59)، فيما أحرز داني إنجز، تشي أدامز وجانيك فيستيرجارد، […]

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