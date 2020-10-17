رئيس مجلس النواب يصدر أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات جريمة صلاح الدين

2020/10/17 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات الجريمة النكراء في محافظة صلاح الدين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أصدر، اليوم السبت، أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الإجرامي الذي حدث فجر اليوم”.

واضاف البيان، ان “اللجنة ستعمل على إِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض تقريرها على مجلس النواب”.

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