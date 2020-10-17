2020/10/17 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني بشدة، حرق علم الإقليم واقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بعداد.

وأكد البارزاني في بيان ان حكومة الإقليم تعتبر الاعتداء على المقر من قبل أي شخص او جماعة والتطاول على رموز إقليم كردستان عملا غير مقبول، مشددا على ضرورة ان تتخذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لحماية مقرات الأحزاب وممثلات الدول الأجنبية في بغداد والمدن الأخرى من هجمات اية جماعات خارجة عن القانون، ومحاسبة المتورطين بالاعتداء لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الإقليم: على الحكومة حماية مقرات الأحزاب وبعثات الدول الأجنبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الإقليم: على الحكومة حماية مقرات الأحزاب وبعثات الدول الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).