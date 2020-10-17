البارزاني يدين حرق مقر حزبه ببغداد والعلم الكردستاني

2020/10/17 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

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أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، عن ادانته الشديدة اقتحام عدد من أنصار الحشد الشعبي مقر الحزب في بغداد وقيامهم بحرق المقر وعلم إقليم كردستان

وأصدر البارزاني بيانا وصف فيه المتورطين باقتحام المقر بالجماعة المشاغبة والحادث بغير القانوني، لافتا إلى ان مثل هذا الاعتداء لن يقلل من مكانة الكرد والقيم العليا لشعب كردستان.

وأضاف البارزاني ان الإقليم ينتظر من الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاعتداء مضيفا ان من يعتدون على الحزب ويستهزئون بقيم شعب كردستان سيدفعون ثمن أعمالهم على حد تعبيره.

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