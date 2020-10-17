برهم صالح يشدد على ضرورة إعادة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم

2020/10/17 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة إعادة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم في سهل نينوى والموصل وباقي المدن، وعدم ادخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك.

وأشاد برهم صالح بالدور المهم الذي يضطلع به المسيحيون في البلاد وتمسكهم ببلدهم، ومشاركتهم أبناء الوطن مختلف التحديات والمصاعب على مرّ العصور، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وصمودهم في مواجهة الإرهاب والعنف أسوةً بباقي أبناء البلد.

من جانبه، عبّر ساكو عن عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لمتابعته ودعمه المتواصل للمسيحيين في البلد، ومساهمته في حلّ العديد من المسائل والعراقيل التي واجهتهم خلال السنوات الماضية.

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