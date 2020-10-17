موقع مصر والإمارات من المقاطعة السعودية للبضائع التركية

2020/10/17 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانخفض حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في السنوات الماضية من 5.59 مليار دولار في 2015، إلى 4.96 مليار دولار في 2018، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية التركية.

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