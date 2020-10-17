2020/10/17 | 19:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الفنانة والإعلامية أروى، رسالة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده ، وذلك حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ونشرت أروى، صورة لها مع زوجها، وعلقت: “كل عام وأنت بخير وصحة يا حبيب عمري..كل عام وأنت حبيبي وعمري..كل عام وأنت ناجح وعظيم وظهر لي ولأولادنا..أنت عيد ميلادك اليوم، وأنا عيدي يوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة رومانسية من أروى إلى زوجها فى عيد ميلادها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة رومانسية من أروى إلى زوجها فى عيد ميلادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).