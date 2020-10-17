علاوي: الوطن لا يتحمل مزيدا من الصراعات

2020/10/17 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي من شق الوحدة الوطنية والاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة والتي لا تصب بمصلحة الشعب العراقي.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر إن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة يعتبر من المحرمات ولن يخدم البلاد، وأن أحوج ما يتطلبه هذا الظرف الحرج والصعب هو تغليب الحكمة والاعتدال وترسيخ مفاهيم العيش المشترك.

في ظرف حرجٍ احوج مانكون فيه الى تغليب الحكمة والاعتدال وترسيخ مفاهيم العيش المشترك، فان شق الوحدة الوطنية والاعتداء على الاملاك العامة او الخاصة لن يخدم مصلحة البلاد، وهو من المحرمات، فالوطن لايتحمل مزيدا من الصراعات خاصة من قدم تضحيات ضد الدكتاتورية ومن حارب داعش

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) October 17, 2020

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