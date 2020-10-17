الكاظمي يرسل وفدا امنيا رفيعا الى الفرحاتية لكشف ملابسات المذبحة البشعة

2020/10/17 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر القائد العام مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين الى التحقيق وذلك على إثر الجريمة البشعة التي حدث في منطقة الفرحاتية.

واكد خلال ترؤسه لجلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أن ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وسيتم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها.

ووجه المجلس بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث بشكل عاجل.

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