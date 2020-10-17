العاني: لا يمكن قبول تواجد أي مجاميع مسلحة من خارج أهالي المحافظات المدمرة

2020/10/17 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

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استنكر نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني الجريمة البشعة في محافظة صلاح الدين

وأكد العاني في تغريدة على تويتر أن جريمة اختطاف وقتل عشرات المواطنين في صلاح الدين ليست الجريمة الوحيدة التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق أهالي المحافظات المدمرة وإنما هي حلقة في سلسلة جرائم وأعمال سطو ونهب.

لا يمكن بعد الآن قبول تواجد أية مجاميع مسلحة من خارج هذه المحافظات وغير تابعة لوزارتي الدفاع أو الداخلية.

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