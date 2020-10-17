2020/10/17 | 19:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وسائل جديدة للبيع تقدم منتجات مختلفة بأسعار غير معلومة للمستهلكين، تتنافى مع قوانين دولة الإمارات، حيث إن أغلبها تباع بأكثر من سعر لنفس المنتج، وفقاً لما أكده مواطنون ومقيمون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («السعر إنبوكس».. وسيلة إلكترونية لبيع المنتجات بطرق غير قانونية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («السعر إنبوكس».. وسيلة إلكترونية لبيع المنتجات بطرق غير قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).